Arena Verona, torna dopo 10 anni Messa da Requiem di Verdi

VERONA, 14 LUG - Torna all'Arena di Verona, dopo quasi10 anni di assenza, la a colossale Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, domenica 18 luglio alle 21.30, per un'unica data. L'Orchestra e il Coro della Fondazione Arena di Verona sono schierati a pieni ranghi per il concerto del capolavoro sacro, spettacolare e umano del maestro di Busseto. Sulle scenografie digitali trionferanno i paesaggi senza tempo del Parchi Archeologici di Paestum e Velia e di Pompei, col patrocinio del Ministero della Cultura. Lo spettacolo è stato presentato oggi a Verona, in conferenza stampa, dalla sovrintendente Cecilia Gasdia, e dal sindaco,e presidente della Fondazione Arena, Federico Sboarina. Dopo l'ultima esecuzione nel 2013, Fondazione Arena di Verona ha programmato il Requiem di Verdi in un concerto-evento per il 98/O Opera Festival, a 120 anni dalla scomparsa del suo autore, fortemente voluto in aggiunta al cartellone originariamente concepito per il 2020: sul palcoscenico sotto le stelle più suggestivo del mondo sale il Coro diretto da Vito Lombardi e l'Orchestra areniana con voci di primo piano nel panorama internazionale e col maestro Speranza Scappucci al suo debutto nell'anfiteatro,. Concepito per commemorare Alessandro Manzoni, il Requiem verdiano Il requim vide la luce il 22 maggio 1874 nella chiesa milanese di San Marco, in occasione del primo anniversario della scomparsa del grande scrittore. I primi abbozzi del Libera me finale risalgono però a qualche anno prima, per la precisione alla messa collettiva in onore di Rossini, scritta con altri dodici compositori nel 1869 ma mai eseguita: (ANSA).