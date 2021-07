Graffi in faccia per Jovanotti caduto da bici in Umbria

CASTEL RIGONE (PERUGIA), 14 LUG - Caduta dalla bici mentre era sulle strade di Castel Rigone, nella zona del lago Trasimeno al confine con la Toscana, per Jovanotti che ha riportato qualche graffio in faccia e l'incrinatura di tre costole. Ne ha parlato lo stesso artista con un post su Facebook, del quale scrive la Nazione, riferito alla registrazione del video L'allegria di Gianni Morandi. "I graffi sulla mia faccia (per chi me lo ha chiesto) - ha scritto Jovanotti a commento di alcune foto - sono perché il giorno prima venendo giù dai tornanti di Castel Rigone in bici sono andato lungo dentro a un roveto (ardente) e mi sono incrinato pure tre costole. Quindi nei crediti del video dovrei aggiungere Fabrizio Borra che mi ha rimediato un cerottone che applicato sulle costole rilascia sostanze magiche. Comunque niente di grave, solo qualche graffio e le costole si aggiustano da sole". (ANSA).