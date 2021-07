Musica: icona jazz Bill Frisell ospite a 'Lugocontemporanea'

RAVENNA, 14 LUG - Torna dal 20 al 22 luglio 'Lugocontemporanea', alla 17/a edizione, tra le rassegne più longeve in Italia nell'ambito della ricerca artistica. Ospite speciale il 21 sarà un'icona nel panorama del jazz mondiale, Bill Frisell, chitarrista e compositore statunitense tra i più influenti dell'attuale scena. Noto per aver militato nel gruppo Naked City con John Zorn e per le sue rivisitazioni di brani di compositori italiani come Ennio Morricone e Nino Rota, a Lugo di Romagna (Ravenna) Frisell si esibirà in Trio insieme a Thomas Morgan al contrabbasso e Rudy Royston alla batteria e presenterà 'Valentine', album che ha vinto il referendum di Musica Jazz 'Top Jazz 2020' nella categoria "Disco internazionale dell'anno". Oltre a Frisell, gli ospiti in cartellone sono il tap dancer Guillem Alonso con il vibrafonista Pasquale Mirra, il gruppo Don Karate di Stefano Tamborrino, il progetto elettronico Nuova Superficie di Enrico Malatesta e Giovanni Lami, i video-maker Carloni & Franceschetti, la regista teatrale Chiara Guidi con gli Allievi dell'Istituto di Arte Applicata Iraa Societas. Come ogni anno la rassegna - che da sempre oltre che di musica si occupa di poesia, danza, teatro, visual art - propone un input creativo e di riflessione: il tema dell'edizione 2021 è 'A Distanza (l'epidemia all'isolamento)'. Tutti gli eventi sono gratuiti, fatta eccezione per l'esibizione del Bill Frisell Trio. Programma completo della rassegna su www.lugocontemporanea.it. (ANSA).