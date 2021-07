Cinema: arriva sequel Come un Gatto in Tangenziale dal 26/8

ROMA, 13 LUG - Il divertente duo composto da Antonio Albanese e Paola Cortellesi sarà di nuovo insieme sul grande schermo con "Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto". Il sequel della commedia campione d'incassi arriverà nelle sale cinematografiche il 26 agosto. A preannunciarlo il trailer ufficiale del film diretto da Riccardo Milani. Le prime immagini mostrano alcune gag davvero esilaranti, una su tutte Cortellesi, e svelano i volti che arricchiscono il cast di questa nuova e attesa produzione. Insieme alla coppia protagonista ci sarà Luca Argentero, che vestirà i panni di un insolito prete. Tra le new entry troviamo anche Sarah Felberbaum e Franca Leosini. Nel film il pubblico ritrova le immancabili gemelle combina guai, così come Claudio Amendola e Sonia Bergamasco, che rivestono i panni di ex marito e ex moglie dei due protagonisti. "Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto" sarà distribuito in Italia da Vision Distribution. La compagnia ha, inoltre, collaborato con Sky e Amazon Video per la produzione, di cui si sono occupati anche Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside. La sceneggiatura è, invece, firmata da Furio Andreotti, Giulia Calenda, dallo stesso regista Milani e da Paola Cortellesi. Monica (Cortellesi) e Giovanni (Albanese) non si vedono da tre anni. La donna finisce in carcere per via delle sorelle gemelle, colpevoli di aver nascosto della merce rubata nei fusti dell'olio di "Pizza e Samosa". Per riacquistare la libertà Monica decide di chiamare Giovanni, legato sentimentalmente alla bella e rampante Camilla (Sarah Felberbaum). L'uomo riesce a commutare la detenzione di Monica con un lavoro nella parrocchia di San Basilio, alla cui guida c'è l'affascinante e pio Don Davide (Luca Argentero). Tra Monica e Giovanni scatta la vera la scintilla. Per l'annuncio ufficiale la coppia decide di organizzare un pranzo a Coccia di Morto, a cui partecipano anche Sergio (Amendola), Luce (Bergamasco) e i due figli Agnese (Alice Maselli) e Alessio (Simone de Bianchi). Durante questa occasione succede l'impensabile. (ANSA).