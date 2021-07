Premi: a Maurizio Molinari il 'Testimoni della Storia'

TRIESTE, 13 LUG - Va a Maurizio Molinari, direttore del quotidiano La Repubblica, la 10/a edizione del Premio Testimoni della Storia, promosso dal Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta e da Link, Festival del Giornalismo e dei nuovi media, su impulso di Crédit Agricole FriulAdria, d'intesa con il festival pordenonelegge. "Per aver rinnovato il concetto di fruizione dei contenuti editoriali in un contesto di profonde trasformazioni e limitazioni alle normali attività dei lettori e dei cittadini - si legge nelle motivazioni - Per aver testato e percorso con soluzioni innovative l'integrazione delle piattaforme informative fra carta e web in un concetto di total audience e per l'approccio giornalistico che traduce la cronaca della stretta attualità in una lettura agli accadimenti della storia che viviamo quotidianamente". Il premio, assegnato nelle scorse edizioni a Gianni Minà, Giovanni Floris, Lilli Gruber, Ferruccio De Bortoli, Ezio Mauro, Corrado Formigli, Vittorio Zucconi, Gian Antonio Stella e Giovanni Minoli, sarà consegnato a Trieste giovedì 2 settembre, alle 19, in occasione della Serata di anteprima della VIII edizione di Link Festival del giornalismo e dei nuovi media, in programma fino a domenica 5 settembre nella Fincantieri Newsroom di piazza Unità a Trieste. Subito dopo Molinari sarà protagonista di un dialogo con il direttore dei quotidiani Messaggero Veneto e Il Piccolo Omar Monestier. (ANSA).