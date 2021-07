Cannes, rubati i gioielli all'attrice Jodie Turner-Smith

CANNES, 12 LUG - All'attrice Jodie Turner-Smith sono stati rubati i gioielli dalla sua camera d'albergo a Cannes per il festival. La notizia riportata da Nice Matin, rimbalzata sui media americani, trova conferma dalla polizia giudiziaria di Nizza: "L'indagine è in corso", ha detto una fonte della polizia all'AFP. Non è stato subito chiaro se i gioielli fossero suoi o se gli fossero stati prestati da un brand, pratica comune durante il Festival di Cannes. A quanto sembra ci sarebbero anche gioielli di famiglia, incluso l'anello di matrimonio della madre. L'attrice inglese di origine giamaicana, Anna Bolena nell'omonima serie tv, a Cannes è intervenuta oggi al "Women in Motion", l'annuale evento Kering. L'attrice sta lavorando con Noah Baumbach a Rumore Bianco (White Noise), adattamento del romanzo di Don DeLillo che vede protagonisti Adam Driver e Greta Gerwig. (ANSA).