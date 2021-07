Lowlow, il 30 luglio esce il nuovo album

ROMA, 12 LUG - Dopo il singolo con Ghemon "Fino a che non ti odierò" (e a poco più di un anno dall'uscita del terzo album Dogma 93), il rapper romano Lowlow annuncia il suo nuovo disco, dal titolo "In prima persona" (Epic Records Italy/Sony Music Italy), in uscita il 30 luglio in digitale e in vinile. Il nuovo lavoro segna un'evoluzione per l'artista, un punto di arrivo e allo stesso tempo di partenza per la sua carriera: il collante dell'album è la lente di Giulio (suo nome all'anagrafe), attraverso la quale ha deciso di raccontare il quotidiano e il suo vissuto, per la prima volta senza filtri, ma mostrando davvero se stesso attraverso la scrittura identitaria e di alto livello che rimane sempre sua cifra stilistica. "Ho scelto di mettermi in gioco in prima persona - commenta Lowlow - perché con questa identità voglio che i racconti arrivino davvero. Piuttosto che usare come metafora un film, racconto una storia finita, saltando un filtro e mantenendo sempre un'energia che contraddistingue la diversità dalla quotidianità, che ti dà momenti di schizofrenia molto più di quello che vedi di un film. Ho tolto la maschera e sono diventato più vero, più reale". (ANSA).