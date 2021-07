Variety, film su Lady Diana in anteprima mondiale a Venezia

ROMA, 12 LUG - "Spencer," l'attesissimo film di Pablo Larrain con Kristen Stewart nei panni di Lady Diana, sarà in concorso in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia (1-11 settembre). Lo anticipa Variety. Scritto da Steven Knight (autore di "Peaky Blinders"), il film racconta il decisivo weekend dei primi anni '90 quando Diana decise di separarsi dal principe Carlo. Fu durante le vacanze di Natale con la Royal Family riunita a Sandringham in Norfolk, quando decise di dire basta ad un matrimonio che la faceva soffrire. Carlo d'Inghilterra è interpretato da Jack Farthing, mentre il cast include Timothy Spall, Sally Hawkins e Sean Harris. Nel 2022 ricorre il 25/o anniversario della morte di Diana. (ANSA).