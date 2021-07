Black Widow subito al top, incassi +88%

ROMA, 12 LUG - E' un nuovo ingresso della classifica Cinetel ad occupare la vetta della top ten del weekend appena trascorso, che va dall'8 all'11 luglio. Si tratta di Black Widow, film di fantascienza-azione, uscito nelle sale italiane in 743 copie, diretto da Cate Shortland, con Scarlett Johansson e Florence Pugh, distribuito da Walt Disney Pictures, prodotto da Marvel Cinematic Universe: il film, che racconta cosa ha combinato la Vedova Nera tra Captain America-Civil War e Avengers- Infinity War, ha incassato 1.405.947 euro, 2.015.103 euro in 5 giorni di programmazione. Secondo posto per un'altra new entry, La notte del giudizio per sempre, horror-thriller diretto da Everardo Gout, quinto capitolo della saga "La notte del giudizio" che segna 194.815 euro. A quiet place scende dal primo al terzo posto con 63.981 euro (totali in tre settimane 764.206 euro). Scivola dal secondo al quarto gradino della classifica Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga con 57.527 euro (totali 240.278 euro). Nuovo ingresso in quinta posizione, con The book of vision, regia di Carlo Hintermann, film drammatico che ha ottenuto 3 candidature ai Nastri d'Argento, 1 candidatura a David di Donatello, che raccoglie 51.752 euro. Ultima new entry della top ten Godzilla vs Kong, in sesta posizione, che ottiene 46.287 euro. L'incasso del weekend è di 2.153.317 euro, +88% rispetto al precedente fine settimana che aveva segnato 1.144.972 euro. (ANSA).