Musica: nuovo progetto per Cristina Zavalloni e Jan Bang

BOLOGNA, 12 LUG - Martedì 13 luglio, alle 21.30, il concerto di Cristina Zavalloni e Jan Bang, un mix tra modern jazz e musica classica, inaugura il nuovo spazio per gli spettacoli estivi davanti al Teatro Valli di Reggio Emilia, voluto dalla Fondazione I Teatri, per celebrare la ripartenza. Alle canzoni originali del compositore norvegese e della cantante bolognese, si alterneranno quelle di Maurice Ravel e di Charles Ives, in inediti arrangiamenti. Il grande palco, che rimarrà montato per tutto il mese di luglio, accoglierà in prima assoluta il concerto di Cristina Zavalloni, che presenta "For the living", l'album nato dall'incontro con Jan Bang, per l'etichetta Encore Music Jazz. Un progetto "avventuroso", che è riuscito a vedere la luce nonostante le limitazioni causate dalla pandemia, con l'impossibilità di viaggiare fra Italia e Norvegia, e che solo in questa estate può finalmente vivere anche come concerto live. Bang e Zavalloni sono affiancati da musicisti di riferimento negli ambiti del modern jazz scandinavo e italiano e della musica classica. "Attraverso questo progetto - racconta Cristina Zavalloni - credo di essere riuscita a conoscermi meglio, e forse diventerò un filo più indulgente nei confronti di me stessa. Ma al contempo è stato un viaggio molto forte, non indolore, che sono contenta di avere fatto, con gioia, ovvero con il piacere di superare una paura, un po' come quella dei bambini che imparano a nuotare nell'acqua alta, e una volta riusciti si sentono più forti. For the living è un racconto in controluce delle nostre esistenze fragili, messe alla prova dal fato". (ANSA).