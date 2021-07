Sipario sul Festival dei Due Mondi, 90 eventi in 17 giorni

PERUGIA, 11 LUG - Il 64/o Festival dei Due Mondi chiude il sipario con circa 22.000 presenze e oltre 340.000 euro di incasso per più di 90 appuntamenti in 17 giorni, tra concerti, spettacoli di teatro e danza, incontri dal vivo e in streaming, eventi digitali, mostre e progetti speciali. Con il 95% di occupazione media e più della metà degli spettacoli sold-out, "l'edizione 64 - spiegano gli organizzatori in una nota - conferma l'interesse e la partecipazione del pubblico, la rilevanza internazionale della proposta, e la spinta verso la ripresa di tutto il settore dello spettacolo dal vivo". Nonostante le limitazioni di capienza nei luoghi di spettacolo, i numeri delle presenze in città sono comparabili a edizioni pre-Covid, con circa 130.000 passeggeri che hanno utilizzato il servizio di mobilità alternativa dal 25 giugno all'11 luglio. La sessantaquattresima edizione ha coinvolto 708 artisti e 168 tecnici delle compagnie di spettacolo (173 internazionali e 535 italiani) e ha potuto contare su uno staff di 217 persone tra personale assunto e collaboratori, tecnici e personale di sala. In crescita anche i numeri della partecipazione digitale durante il Festival, con 64.289 utenti che hanno visitato il sito web - con un incremento del 56,4% rispetto ai 39.269 del 2020. (ANSA).