Cannes: Sean Penn, Trump disastroso con i poveri sul Covid

ROMA, 11 LUG - La mascherina protettiva con scritto CORE e il discorso che va subito sui temi a lui cari dell'impegno e della politica: Sean Penn al festival di Cannes ha presentato ieri sera in concorso Flag Day, di cui è regista e interprete insieme alla figlia debuttante Dylan, protagonista di talento e molto lodata. Ha espresso parole forti sulla gestione della crisi sanitaria da parte dell'amministrazione Trump. Con la sua non profit CORE, Community Organised Relief Effort , Sean Penn per tutto un anno si è dato da fare a Los Angeles e non solo portando ogni genere di aiuto e contribuendo a test e vaccinazioni. "Siamo stati - non solo come paese, ma come mondo - delusi e apertamente trascurati, disinformati da Trump, è stata un'amministrazione oscena, la sua politica sul Covid sembrava fatta apposta contro le comunità disagiate", ha detto Penn dell'ex presidente e della sua task force sulla pandemia. "Con la nuova presidenza Biden le cose sembrano migliorare, come il sole che sorge, siamo in una fase di transizione", ha aggiunto. "Non c'è stato alcuno sforzo di integrità da parte del governo federale fino a quando l'amministrazione Trump non se ne è andata". Attivista di lunga data, sin dagli anni del terremoto di Haiti e l'uragano Katrina, Penn con il suo fare empatico, carismatico ha raccontato che aveva proposto a Matt Damon il ruolo in Flag Day ma che l'attore-sceneggiatore lo ha rifiutato "se non interpreti sullo schermo il padre di Dylan sei un cretino!", ha raccontato felice alla fine di aver promosso il debutto della figlia avuta con Robin Wright Penn. Anzi è proprio arrossito ai complimenti ricevuti per lei. All'incontro era presente anche Jennifer Vogel, l'autrice del libro verità da cui è tratto Flag Day: "era una storia così personale che dovevo sapere in che mani affidare la mia vita, e ho avuto fiducia nella famiglia Penn". (ANSA).