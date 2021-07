Cannes: Flag Day, Sean Penn e famiglia in concorso

CANNES, 11 LUG - In FLAG DAY, di e con Sean Penn, per prima cosa si nota subito l'amore del regista per la figlia Dylan protagonista, insieme al fratello Hopper, di questo thriller biografico in concorso alla 74/ma edizione del Festival di Cannes. Primi piani pieni di affetto per raccontare la storia di questa ragazza, Jennifer (Dylan Penn), che ha avuto come padre John Vogel (interpretato dallo stesso regista), una figura complicata, un eterno Peter Pan che ama truffare e falsificare banconote, ma che ha dalla sua il fascino di chi trasgredisce con disinvoltura, quasi senza accorgersene. Nato nel giorno del Flag Day, il 14 giugno, John si sente un po' il figlio della bandiera americana, la sua emanazione e così non a caso il suo motto è nel segno dell'American Dream: "Bisogna a tutti costi lasciare una traccia". (ANSA).