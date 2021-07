Benji & Fede 'portano' Obereggen all'Arena di Verona

ROMA, 10 LUG - Un binomio perfetto, un "Magico difetto", parafrasando una delle loro canzoni più celebri ed ascoltate. I due cantanti modenesi Benjamin Mascolo e Federico Rossi, conosciuti come Benji & Fede, che stanno spopolando tra giovani e giovanissimi italiani, si esibiranno domenica 11 e lunedì 12 luglio all'Arena di Verona. La data del 12 luglio sarà in diretta in streaming su LIVENow. Nella straordinaria atmosfera che solo anfiteatro romano sa regalare, ci sarà anche un tocco di Obereggen (ad appena 20 minuti da Bolzano), cuore del comprensorio dolomitico del Latemar, massiccio dichiarato Patrimonio Mondiale dall'Unesco, con le consorelle Pampeago e Predazzo. Benji & Fede, dopo avere inciso 4 album nonché vinto 4 dischi di platino col singolo «Dove e Quando», nel dicembre 2018 scelsero il rifugio Oberholz a 2096 metri di altitudine, a monte della storica ed omonima seggiovia per registrare il video-clip legato al loro successo musicale «Magnifico Difetto» con uno staff di 20 persone. Il video, uscito sul canale You Tube dalla Warner Music Italy, è stato cliccato, in pochi mesi, da quasi 20 milioni di utenti che hanno osservato il panorama innevato dal rifugio Oberholz ed alcuni interni di questo gioiello architettonico comparso su decine di riviste italiane ed estere. A partire da una vista mozzafiato sulle catene montuose dominate dai ghiacciai, che si estendono dal gruppo del Lagorai, Adamello/Brenta passando per il Gran Zebrù/ Königsspitze e Ortles fino alle Alpi Venoste, dello Stubai e della Zillertal. (ANSA).