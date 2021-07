Stromboli, nuova asta per casa rossa di Bergman e Rossellini

STROMBOLI, 10 LUG - Quarto tentativo per vendere all'asta la casa rossa di Stromboli dove si amarono Ingrid Bergman e Roberto Rossellini durante le riprese del film 'Stromboli, terra di Dio' arrivato nelle sale cinematografiche nel 1950. Fu la prima volta che il regista diresse l'attrice, poi diventata sua compagna. La prossima asta è stata fissata per il 12 novembre e si potrà anche partecipare per via telematica. Il curatore della casa è Angelo Restuccia, il liquidatore giudiziale è l'avvocato Gaetano De Salvo. Il concordato preventivo è stato disposto dal tribunale di Messina. L'importo da 700 mila euro è sceso a 319 mila e 500 euro. Quello minimo è di 239 mila 525 euro. La casa, in tipico stile eoliano, di 220 metri quadri, è situata nel cuore dell'isola, a due passi dalla piazza principale dove c'è anche la chiesa di San Vincenzo. Gli isolani più volte hanno richiesto di realizzare un museo da dedicare anche al film "Stromboli, terra di Dio". (ANSA).