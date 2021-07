Omaggio Patti Smith, canta Puccini 'a casa' del compositore

TORRE DEL LAGO (LUCCA), 10 LUG - Pubblico in 'delirio' ieri sera nel Gran Teatro Puccini di Torre del Lago (Lucca) per il concerto di Patti Smith, la poetessa del rock che ama Puccini e che dal palcoscenico del Festival Puccini ha dato il via al suo tour italiano dopo circa due anni di assenza forzata. L'omaggio a Puccini e la sua dichiarazione d' amore per il compositore toscano Patti Smith l'ha fatta cantando in inglese l'aria 'Vecchia Zimarra' da la Bohème. Un fuori programma del suo concerto, accompagnata dal figlio Jackson Smith, da Tony Shanahan e dal batterista Seb Rochford. A Viareggio e Torre del Lago Patti Smith è arrivata il giorno prima del concerto proprio con il desiderio di conoscere la terra di Puccini e poter visitare i luoghi e la casa del maestro. Dal palcoscenico ha raccontato al pubblico tra un brano e l'altro l'emozione di ritrovarsi a casa di Puccini, quel compositore scoperto alla radio da bambina e che l'ha accompagnata e ispirata durante la sua carriera di rockstar. Teatro gremito nella capienza consentita, tra il pubblico tanti giovani e Stefania Sandrelli che hanno salutato con una lunga standing ovation al termine del concerto una delle artiste più amate al mondo. (ANSA).