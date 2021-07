Cannes: Spielberg al festival

ROMA, 09 LUG - Arrivato con il Seven Seas, il suo yacht di 86 metri, il regista e produttore americano Steven Spielberg e sua moglie, l'attrice Kate Capshaw, sono all'Eden Roc di Cap d'Antibes, il resort famoso per lusso e privacy sulla Costa Azzurra, da sempre il preferito degli americani. Sulla Croisette, si legge su Nice Matin, sono attesi per la Montee des Marches o per la cerimonia di chiusura e poi andranno il 16 luglio al gala benefico dell'amfAR? Per ora resta il mistero. (ANSA).