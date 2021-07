Musica: hit parade, Maneskin conquistano la vetta

ROMA, 09 LUG - Sono i Maneskin vincitori di Sanremo 2021 e degli Eurovions Music Contest a dominare la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana che va dal 2 al 9 luglio, con il loro Teatro d'Ira - Vol. I, secondo album in studio del gruppo musicale del momento. Da 16 settimane in classifica, i Maneskin conquistano la vetta spingendo al secondo posto Sangiovanni, secondo arrivato ad Amici, con l'album omonimo. Perde una posizione e si ferma sul terzo gradino anche il rapper Rkomi con il suo album Taxi driver. New entry al quarto posto, il rapper Fred De Palma con il suo steso album, Unico. Sale invece dal sesto al quinto gradino Aka 7even, con l'album omonimo. Il singolo più scaricato è ancora Mille, del trio di successo Fedez, Achille Lauro & Orietta berti. Mentre il vinile più venduto è un nuovo ingresso, C'era una volta di Leo Faun, album d'esordio del cantautore. (ANSA).