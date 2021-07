Jolie-Pitt, divorzio anche nel business del vino

NEW YORK, 09 LUG - Oltre che dalla sua vita e da quella dei suoi figli Angelina Jolie vuole tagliare i ponti con l'ex marito Brad Pitt anche per quanto riguarda i loro investimenti. L'attrice e regista ha chiesto ad un giudice di rimuovere un'ingiunzione restrittiva sui loro beni in modo da poter vendere la sua quota di Nouvel, LLC., società che ha anche interessi nell'azienda di vino rosé Chateau Miraval. Chateau Miraval è anche il castello in Francia dove la coppia si è sposata nel 2014. Secondo il legale della Jolie, Joseph Mannis, "Il divorzio tra le parti ha alterato la capacità di lavorare assieme come business partner". Secondo i media americani, la decisione dell'attrice di vendere a terzi è scaturita dopo un tentativo fallito di vendere la sua quota allo stesso Pitt. (ANSA).