Madonna, tutela legale Britney Spears equivale a schiavitù

NEW YORK, 09 LUG - La tutela legale di Britney Spears da parte del padre è come la schiavitù. Lo sostiene Madonna la quale si è aggiunta al lungo elenco di celebrity che si è schierata a favore della cantante 38enne. La regina del pop sostiene che è ora che si riprenda la sua vita e ha manifestato il suo sostegno con un post su Instagram nel quale indossa una maglietta con il nome di Britney. "Ridategli la sua vita - scrive -. La schiavitù è stata abolita tanto tempo fa. Morte al patriarca avido che sta facendo questo alle donne da secoli. Questa è una violazione dei diritti umani. Britney veniamo a tirarti fuori di prigione". Poco più di una settimana fa un tribunale di Los Angeles ha respinto la richiesta della Spears di rimuoverla dalla tutela legale del padre. Giorni prima la cantante aveva testimoniato ad un'udienza rilasciando una dichiarazione shock. "Ho una spirale, ma non mi permettono di toglierla. Voglio sposarmi e avere un bambino, ma me lo impediscono - ha detto -. Questa tutela mi ha fatto piu' male che bene". (ANSA).