Nasce il Premio Fernandel a 50 anni da morte attore

TORINO, 09 LUG - In occasione del 50/o anniversario della morte dell'attore Fernand-Joseph-Désiré Contandin (1903-1971), in arte Fernandel, i cui genitori erano originari di Perosa Argentina (Torino), nasce il Premio cinematografico Fernandel, dedicato alla miglior coproduzione annuale italo-francese. La premiazione si svolgerà il 24 luglio a Villar Perosa, nell'ambito della manifestazione Officina Piemonte Movie - CineVillaggio. Nel frattempo, il 13 luglio al Cinema Massimo di Torino, sarà proiettata la versione digitale e restaurata di Don Camillo; l'evento è realizzato in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema. (ANSA).