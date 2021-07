Cartoon club, a Rimini festival fumetto e cinema animazione

RIMINI, 09 LUG - 'Cartoon Club', festival Internazionale del Cinema di animazione, del fumetto e dei games, torna a Rimini dal 12 al 18 luglio per la 37/a edizione, dedicata ai temi della salvaguardia del pianeta e con un omaggio a Dante Alighieri nella ricorrenza dei 700 anni dalla morte. In programma oltre 300 film di animazione e cortometraggi da 50 Paesi, mostre, premi, spettacoli, laboratori e la sezione dedicata al fumetto e al mondo Cosplay. Circa cento gli autori, registi, sceneggiatori e disegnatori che collaborano con il festival per incontri e convegni, tra cui Enzo D'Alò, regista, sceneggiatore e musicista, che quest'anno riceverà dal Festival il Premio alla Carriera. L'edizione 2021 si sviluppa tra il centro storico e Marina centro, toccando luoghi suggestivi come la Piazza sull'acqua, teatro degli eventi che coniugano cinema d'animazione, performance live e musica, un'area per incontri e programmi dedicati alle tematiche ambientali. La Corte degli Agostiniani ospiterà invece eventi speciali come i concerti con performance di disegno e animazione live: la serata di gala e premiazione sabato 17 luglio con un concerto del maestro Vince Tempera che omaggerà Luigi Albertelli, paroliere che con Tempera ha realizzato tutte le sigle di cartoni da lui musicate (fra le più vendute e celebri in assoluto Capitan Harlock, Ufo Robot, Capitan Futuro, Daitan 3). L'appuntamento conclusivo del 18 luglio è organizzato con il Comune ed è dedicato al ricordo di Carlo Alberto Rossi con il concerto della Classic Swing Orchestra dal titolo 'I mille Balloon blu', con una decina di artisti che in diretta racconteranno le canzoni con il disegno. Il cinema Tiberio e il cortile della chiesa di San Giuliano borgo saranno dedicati alle proiezioni dei cortometraggi animati in concorso e dei film per bambini e famiglie. (ANSA).