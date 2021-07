Festival Spoleto anticipa concerto finale per partita Italia

SPOLETO (PERUGIA), 08 LUG - La finale degli Europei di calcio che l'Italia giocherà domenica fa cambiare anche il programma del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Gli organizzatori hanno infatti deciso di anticipare l'orario del concerto conclusivo per permettere al pubblico di assistere anche alla partita. La serata avrà quindi inizio alle 18.30 (anziché alle ore 20.30) con la cerimonia di consegna del premio Carla Fendi a Marina Mahler e Carol LeWitt. A seguire Antonio Pappano dirigerà l'Orchestra dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia in un programma che guarda alla relazione tra Due mondi, Oriente e Occidente e alle reciproche ispirazioni e suggestioni. In programma la Sinfonia da L'italiana in Algeri di Rossini, la suite sinfonica di Rimskij-Korsakov Sheherazade, il concerto per violino e orchestra 1001 Nights in the Harem del compositore turco FazÕl Say, solista Friedemann Eichhorn. Il concerto termina alle ore 20.30. Anche la replica di domenica 11 luglio dello spettacolo Le Lac des cygnes del Ballet Preljocaj, inizialmente prevista alle 17, verrà anticipata alle 16. (ANSA).