Musica: il Mei dedicato a Rino Gaetano a 40 anni dalla morte

FAENZA, 08 LUG - Sarà dedicata a Rino Gaetano, a quarant'anni dalla scomparsa, la 26/a edizione del Mei, il Meeting delle etichette indipendenti, in programma dall'1 al 3 ottobre a Faenza (Ravenna) con concerti, forum, convegni, fiere, dirette streaming e mostre nelle principali piazze, teatri, palchi e palazzi della città. "Il primo indipendente ante-litteram" sarà ricordato venerdì 1 ottobre, al teatro Masini, con lo spettacolo '40 anni senza Rino', durante il quale verrà tra l'altro premiato il nipote dell'artista, Alessandro, da sempre attivo per tenere viva la sua memoria. Il 2 e 3 ottobre al Palazzo delle Esposizioni si terrà la terza edizione della 'Fiera del disco': incontri con i protagonisti del mondo musicale di ieri e di oggi, esposizioni di dischi in vinile, cd, poster, riviste, strumenti musicali, libri, fumetti, figurine. Sabato 2 ottobre suonerà al Mei anche il vincitore del 'Meeting Music Contest-Il coraggio di dire 'Io'': i trenta semifinalisti, selezionati fra 137 partecipanti, si esibiranno sui palchi della Fiera di Rimini tra il 20 e il 23 agosto, serata finale il 25. Il Meeting lancia anche la settima edizione de 'La musica è lavoro', premio musicale dedicato alla memoria del sindacalista Luigi Miserocchi: il concorso premierà "il brano che meglio rappresenta il momento sociale e lavorativo che stiamo vivendo". Al Mei verranno premiate pure le migliori realtà indie italiane grazie al circuito di Audiocoop, che rappresenta circa 200 piccole etichette discografiche indipendenti italiane, e saranno presenti i vincitori di oltre cento festival e contest per emergenti provenienti da tutt'Italia. (ANSA).