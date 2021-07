Andrea Jonasson, a Spoleto per i 100 anni di Giorgio Strehler

ROMA, 08 LUG - "Arrivare a cento anni? A Giorgio non sarebbe piaciuto. Era un uomo bellissimo, forte. Ma aveva paura di invecchiare". A parlare è Andrea Jonasson, l'attrice moglie e tante volte musa di Giorgio Strehler, il Maestro che Le monde definì "il più grande regista del Novecento" e inventore con Paolo Grassi del Piccolo di Milano, il primo teatro stabile d'Italia. Scomparso nella notte di Natale del 1997 a Lugano, il prossimo 14 agosto Strehler avrebbe compiuto 100 anni e a ricordarlo è anche "Strehler 100. Parole e musica per Giorgio Strehler", spettacolo-evento del 64/o Festival dei due mondi di Spoleto, che il 10/7 riunirà al Teatro romano alcune delle "sue" attrici come Giulia Lazzarini, Pamela Villoresi e Margherita Di Rauso, dirette da Lluis Pasqual, tra lettere autografe, testi teatrali, appunti di prove e brani di Mozart, Fiorenzo Carpi, Kurt Weill e Schubert con il Quartetto del Teatro Regio Torino. Per la prima volta dopo una decina d'anni lo spettacolo riporterà in Italia anche Andrea Jonasson. "A Spoleto - anticipa all'ANSA - leggerò una lettera che Giorgio scrisse a Mozart e un'altra a me". Geniale, uomo di grandi eccessi e temperamento, attento ai particolari fino allo stremo, coltissimo, talent scout e seduttore (lanciò Ornella Vanoni, Milva, trasformò Valentina Cortese da diva di Hollywood a signora del teatro, scoprì Monica Guerritore), erede designato dallo stesso Brecht, capace di portare l'Arlecchino di Goldoni fino in Cina e firmare uno storico Giardino dei ciliegi da Cechov, innamorato di Milano, ma così deluso soprattutto dalla governance da dichiararne il "divorzio" pochi mesi prima della morte: come si racconta Strehler? "Già come lo spieghi un genio? - riflette la Jonasson - Lui stesso quando qualcuno chiedeva 'come nasce una sua regia?' rispondeva 'venite a vedermi'. Ecco vederlo all'opera mentre creava con gli attori, sentirlo parlare, questo mi manca infinitamente". (ANSA).