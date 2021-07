Brad Meldhau Trio in prima italiana a Carpi

CARPI, 07 LUG - Appuntamento di rilievo per gli appassionati di jazz lunedì 12 luglio a Carpi (Modena) per la qualità della formazione e per la rarità dell'occasione: suonerà infatti, in esclusiva regionale, il Brad Mehldau Trio, per chiudere 'CarpInJazz', quest'anno dedicato al trio con pianoforte. La serata emiliana (ore 21.30) apre la breve tournée europea che il pianista farà con Larry Grenadier (contrabbasso) e Jeff Ballard (batteria): una dozzina di concerti fra Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Brad Mehldau, 50 anni, dalla Florida, è un pianista di formazione classica che si è 'convertito' al jazz: ha all'attivo una vasta attività concertistica, da solista e in trio; uno dei suoi maestri è stato Fred Hersch, che ha suonato a Carpi poche sere fa nella stessa rassegna. Tra le decine di incisioni anche alcune colonne sonore, come 'Space Cowboys' di Clint Eastwood e 'Million Dollar Hotel' di Wim Wenders. (ANSA).