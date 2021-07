Week end a teatro tra Emma Dante e 100 anni di Giorgio Strehler

ROMA, 07 LUG - "Pupo di zucchero", il nuovo spettacolo di Emma Dante al debutto al Pompeii Theatrum Mundi, e "L'uomo che oscurò il Re sole", ovvero Moliere, raccontato da Alessio Boni e Alessandro Quarta al Campania Teatro Festival. E ancora i 100 anni di Strehler con Andrea Jonasson, Giulia Lazzarini, Pamela Villoresi, Margherita Di Rauso dirette da Lluís Pasqual in "Strehler 100. Parole e musica per Giorgio Strehler", e l'omaggio ai 700 anni di Dante con "Divina Commedia. La prima giornata", ovvero la "parola" del Sommo Poeta con Luca Lazzareschi, Massimo De Francovich, Manuela Mandracchia e Fausto Cabra, per la regia di Piero Maccarinelli, tutti al Festival dei due mondi di Spoleto (PG). Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo week end, che in cartellone conta anche Iaia Forte e Annalisa Canfora in "Scrivi sempre a mezzanotte. Lettere d'amore e desiderio", sulla lunga relazione amicale, sensuale, intellettuale tra Virginia Wolf e Vita Sackville-West; e Laura Curino e Patrizia Monaco con "Artemisia, Caterina, Ipazia… e le altre", tutte sul palco de I solisti del teatro a Roma. E poi "The mistery of Hamlet", esperimento scenico tra teatro, cinema e muscia di Fabrizio Arcuri con Filippo Nigro al Festival Shakespeariano dell'Estate Teatrale veronese; "L'Orestea di Gibellina - Agamènnuni" di Emilio Isgrò con la lettura scenica di Vincenzo Pirrotta e "Aspettando Giufà" con Ascanio Celestini, in apertura della 40/a edizione delle Orestiaid di Gibellina (TP); e Daniel Pennac diretto da Clara Bauer in "Ho visto Maradona", ancora la Campania Teatro Festival. (ANSA).