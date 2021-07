Tarantino acquista il Vista, storico cinema di Hollywood

NEW YORK, 06 LUG - Quentin Tarantino continua la sua opera di salvataggio delle vecchie e storiche sale cinematografiche e dopo il New Beverly Cinema ha acquistato anche il Vista Theatre a Hollywood, Los Angeles. Il Vista è stato aperto negli anni '20 e dopo una parentesi con film pornografici ha ospitato diverse prime cinematografiche e numerosi attori, tra cui Anne Hathaway, Taika Waititi, Lupita Nyongo, John Cho, Zoe Kravitz, Chris Hemsworth e Tessa Thompson hanno assistito alle proiezioni dei loro rispettivi film spesso sorprendendo il pubblico. Il monosala ha chiuso durante la pandemia e non ha più riaperto. Dopo l'annuncio dell'acquisto Tarantino ha detto anche che intende riaprirlo per il periodo natalizio e saranno proiettati solo film nuovi. Ha sottolineato inoltre che alcune delle catene che hanno chiuso durante la pandemia meritavano di scomparire mentre conta che i piccoli cinema prospereranno in futuro. (ANSA).