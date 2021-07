Cancellato concerto Castaneda-Maret a Umbria jazz

PERUGIA, 06 LUG - Cancellato il concerto di Edmar Castaneda e Gregoire Maret previsto a Umbria jazz per il 13 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia a causa dell'annullamento del tour del duo. Uj ha annunciato che tutti i biglietti saranno rimborsati e le richieste potranno essere formulate fino al 31 luglio, attraverso i canali di acquisto. "Siamo spiacenti di questa nuova cancellazione di un concerto di Umbria jazz 21 - scrive il festival in una nota - non dipesa dalla nostra volontà e con l'intenzione di agevolare nel miglior modo possibile il nostro pubblico abbiamo deciso che l'ingresso al concerto confermato per il 13, Correspondence, con Gianluca Petrella, Pasquale Mirra, Riccardo Onori, Blake Franchetto, Simone Padovan, Kalifa Kone, Reda Zine, Dem, per il quale sarà necessario acquistare nuovamente il biglietto, sarà al prezzo di 15 euro per la platea e di 5 per la gradinata". (ANSA).