ROMA, 06 LUG - Manu Chao annuncia 4 concerti speciali in Italia. Cittadino del mondo che ha scritto pietre miliari della musica rock, folk e alternative e ispirato milioni di musicisti in tutto il globo, icona culturale celebre per il suo impegno civile e sociale, Manu Chao - sessant'anni compiuti lo scorso 21 giugno - è da sempre considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato, autentico punto di riferimento del panorama musicale internazionale. Il suo rapporto con l'Italia è da sempre veramente speciale e Manu Chao ha deciso di ritornarci anche negli ultimi due anni, uno dei pochissimi artisti internazionali in tempi di pandemia. Oggi annuncia quattro concerti speciali - prodotti da VignaPR e AND Production - del suo nuovo progetto acustico "El Chapulín Solo - Manu Chao Acústico". Venerdì 30 luglio (inizio ore 14:00) si esibirà ai Laghi di Fusine (UD), nel comprensorio montano del Tarvisiano, al confine tra Italia, Austria e Slovenia, per il No Borders Music Festival. Il 2 agosto (inizio ore 21:00) sarà protagonista al Parco della Musica a Padova, una delle location di concerti più importanti del triveneto. Il 5 agosto (inizio ore 14:00) sarà invece nell'Eremo di Sant'Alberico a Verghereto (FC) per la rassegna Dante Trail e le anime del savio, che celebra i 700 anni dalla nascita del Sommo Poeta e con sei appuntamenti ripercorre i suoi passi e il suo legame con la terra di Romagna. A chiudere la mini-tournée il concerto in programma sabato 7 agosto (inizio ore 16:30) a Pian Di Spilli sul Monte Cucco in Umbria, per il festival Suoni Controvento. I biglietti per i quattro appuntamenti saranno in vendita a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 7 luglio nei circuiti di vendita ufficiali (Ticketone per i concerti ai Laghi di Fusine, Verghereto e sul Monte Cucco, Dice.fm per il concerto di Padova). Tutte le informazioni sulla tournee sono disponibili sul sito www.vignapr.it (ANSA).