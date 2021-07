Myung-Whun Chung aprirà e chiuderà sinfonica Fenice Venezia

VENEZIA, 06 LUG - La Stagione Sinfonica del teatro La Fenice di Venezia è stata presentata dal sovrintendente Fortunato Ortombina. Comincerà il 4 dicembre, per concludersi il 6 novembre. Il cartellone ospiterà i direttori più importanti del panorama attuale con concerti nella sala grande del Teatro La Fenice ma anche del Teatro Malibran. L'apertura e la chiusura di Stagione saranno affidate a Myung-Whun Chung, che proporrà rispettivamente la Nona di Beethoven e la Terza di Mahler. Saliranno poi per la prima volta sul podio dell'Orchestra del Teatro La Fenice Charles Dutoit, Robert Trevino, Louis Lortie, Joana Carneiro - che recupera il concerto dello scorso anno con Le Sacre du printemps di Stravinskij - e Dmitry Matvienko. Torneranno due grandi 'star' degli streaming proposti dalla Fenice durante l'emergenza pandemica, per esibirsi stavolta davanti al pubblico: Markus Stenz insieme al celebrato tenore Peter Seiffert per un programma tutto wagneriano, e John Axelrod per dirigere Bernstein e Čajkovskij. E poi ancora ci saranno Riccardo Frizza, Francesco Lanzillotta, Frédéric Chaslin e Fabio Biondi. Prima della pausa estiva, Fabio Luisi dirigerà i Carmina Burana di Carl Orff, in un concerto che grazie al Comune di Venezia potrebbe svolgersi in Piazza San Marco: «Se le condizioni meteo lo consentiranno e che potrebbe diventare un punto fisso della programmazione sinfonica», ha chiarito Ortombina. Sono confermati anche il concerto di Natale nella Basilica di San Marco, con Marco Gemmani e la Cappella Marciana, e il concerto di Capodanno con la direzione musicale di Fabio Luisi, solisti il soprano Pretty Yende e il tenore Brian Jagde, che sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai1. È previsto un omaggio al settecentenario della morte di Dante Alighieri, con quattro appuntamenti dedicati, e il concorso pianistico nazionale Premio Venezia, che torna dopo la pandemia. (ANSA).