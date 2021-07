Farà tappa in Umbria il tour di Manu Chao

PERUGIA, 06 LUG - Il nuovo tour di Manu Chao fa tappa anche in Umbria, in una delle sole quattro tappe italiane. Cantastorie cittadino del mondo che ha ispirato milioni di musicisti, considerato icona culturale celebre per il suo impegno civile e sociale, il prossimo 7 agosto (ore 16.30) sarà sul palcoscenico naturale di Pian di Spilli, all'interno Parco regionale del Monte Cucco, nell'ambito della quinta edizione di Suoni controvento, festival estivo di arti performative promosso dall'Associazione umbra canzone e musica d'autore. Il festival itinerante nei luoghi più suggestivi dell'Umbria (dove sono attesi, tra gli altri, anche ospiti come Ludovico Einaudi, Francesca Michielin, Levante) arricchisce il cartellone con un ospite internazionale. Da sempre considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato, Manu Chao è un autentico punto di riferimento del panorama musicale internazionale. Con i Mano Negra prima (gruppo d'avanguardia che canta in francese, inglese e spagnolo, fondendo culture e stili differenti, come rock, punk, reggae, rap e musica iberica) e da solista poi (nel 1998 con 'Clandestino' arriva il successo mondiale), nel corso degli anni è stato protagonista in Italia di concerti memorabili, in grado di richiamare migliaia di persone che con lui condividono la musica e gli ideali. Il suo rapporto con l'Italia è da sempre veramente speciale e Manu Chao - ancora oggi considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato, una vera icona musicale e culturale - ha deciso di ritornarci con il suo nuovo progetto acustico 'El Chapulín Solo - Manu Chao Acústico'. Le prevendite per il concerto in Umbria sono disponibili da domani a partire dalle 12 su circuito TicketItalia. (ANSA).