Musica: da Einaudi a Gualazzi e Ruggeri in valle Casentino

AREZZO, 06 LUG - Classica, jazz, musica sperimentale e proposte dal taglio pop e cantautorale: questo il programma musicale di Naturalmente pianoforte restart, un'esperienza immersiva tra musica e natura negli scenari della valle del Casentino, con spettacoli a Pratovecchio Stia, Poppi, Bibbiena, Chiusi della Verna. Dal 15 al 18 luglio le date della rassegna che però per questa edizione avrà in chiusura uno speciale appuntamento live, il 30 luglio, con Ludovico Einaudi, che suonerà nello spazio antistante la Pieve di San Pietro a Romena a Pratovecchio. Ad aprire il festival, l 15 luglio, Giuseppina Torre al Chiostro della Chiesa del Monastero di Camaldoli a Poppi, Andrea Mirò alla Fondazione Baracchi a Bibbiena e Dente in piazza Tanucci di Stia. Il 16 gli appuntamenti saranno concentrati al Santuario della Verna: ci saranno Franco Arminio con un reading poetico alla Faggeta e il recital di Moni Ovadia insieme a Giovanna Famulari al Quadrante. Arminio torna poi il 17 alle 17 con una passeggiata con partenza da Pratovecchio, accompagnato da Luis Di Gennaro mentre alle 20 al Castello di Romena si esibirà il trio composto da Silva Costanzo, Clare Ibbott e Angelo Calvo e alle 21 Enrico Ruggeri sarà in concerto in piazza Jacopo Landino a Pratovecchio. All'eEx Lanificio Berti di Pratovecchio l'arte incontra la musica con Uribe Duo, formato da Manuel Magrini e Roberto Gatti, e Sara Pittavini. Domenica 18 concerto all'alba, alle 5.30, con Ricciarda Belgiojoso e Walter Prati alla Piave di Romena, poi Arminio sarà con don Luigi Verdi e Massimo Orlandi alla Fraternità di Romena per un incontro poetico, Enzo Gentile presenterà insieme a Cialdo Ciapelli il libro 'Onda su Onda - storie e canzoni nella storia degli italiani' a Pratovecchio mentre alle 20 Patrizio Fariselli suonerà al tramonto al Castello di Porciano. Chiusura affidata a Raphael Gualazzi, in concerto a Pratovecchio. (ANSA).