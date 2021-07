Cinema: morto a 91 anni Richard Donner, il regista di 'Superman'

WASHINGTON, 05 LUG - E' morto ieri a 91 anni il regista e produttore americano Richard Donner, autore di tanti capolavori come il primo 'Superman' (1978) e 'I Goonies' (1985). Tra i grandi titoli di Donner si ricordano anche 'Il presagio - The Omen' (1976), la serie 'Arma Letale' con Mel Gibson iniziata nel 1987 e Ladyhawke (1985). Ha anche diretto episodi di importanti programmi tv come 'Ai confini della realtà - The Twilight Zone' e 'Perry Mason'. Suoi da produttore titoli come 'X-Men' e 'Free Willy'. (ANSA).