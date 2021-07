Cinema: ciak per "Falla Girare" di e con Giampaolo Morelli

ROMA, 05 LUG - Si gira a Napoli 'Falla girare', secondo lungometraggio diretto da Giampaolo Morelli, che è anche tra i protagonisti insieme a Laura Adriani, Giovanni Esposito, Ciro Priello, Fabio Balsamo e con Leopoldo Mastelloni e con la partecipazione straordinaria di Michele Placido. In un futuro non troppo lontano, un grave attentato alla libertà è stato messo in atto: un virus ha attaccato le piantagioni di canapa di tutto il mondo. La cannabis non esiste più. E con essa anche la libertà e la felicità sembrano essersi estinte. Ma un giorno accade l'impensabile: Natan (Morelli), un vanesio influencer quarantenne, trova per caso un esemplare maschio e, deciso a diventare ricco, mette su una scalcagnata banda per raggiungere l'ultima piantina femmina sopravvissuta, e produrre semi e venderli a un narcotrafficante. Un'action comedy condita da situazioni esilaranti e rocambolesche, guidata da due personaggi agli antipodi, un influencer e un intellettuale, che ben rappresentano la complessità del mondo moderno. Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, il film è una produzione Italian International Film - Gruppo Lucisano e Vision Distribution. Scritto da Gianluca Ansanelli, Tito Buffulini e Giampaolo Morelli. Completano il cast Jun Ichikawa, Taiyo Yamanouchi, Shi Yang Shi. (ANSA).