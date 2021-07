Il soprano Olga Peretyatko in concerto a Bologna

BOLOGNA, 05 LUG - Il soprano russo Olga Peretyatko ritorna a Bologna (Auditorium Manzoni, 9 luglio alle 20) per un concerto straordinario dal titolo 'Bel raggio lunsinghierì assieme all'Orchestra del Teatro Comunale diretta da Alessandro Cadario. La cantante, che nel 2018 annullò la sua partecipazione al mozartiano 'Don Giovanni', mancava dal capoluogo emiliano dal 2014 quando sempre al Manzoni registrò il cd 'Rossini'. Legatissima all'Italia e a Bologna, Olga Peretyatko, è una delle artiste più acclamate al mondo: ha cantato in teatri prestigiosi come La Scala, la Staatsoper di Berlino, la Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera, la Wiener Staatsoper, l'Opéra di Parigi, il Metropolitan di New York ed è di casa al Rossini Opera Festival. Il programma del concerto bolognese prevede arie e pagine sinfoniche dalle Nozze di Figaro di Mozart, dalla Gazza Ladra, da Semiramide (la cui aria della protagonista dà il titolo alla serata) e dal Signor Bruschino di Rossini, da Lucrezia Borgia di Donizetti, da Les pêcheur de perles di Bizet, Les contes d'Hoffmann di Offenbach e infine da Roméo et Juliette di Gounod. Viene inoltre proposta in prima esecuzione assoluta l'orchestrazione di Angelo Inglese del lied Estrela di Altino Pimenta, intitolata "Homenagem a Altino Pimenta", scritta appositamente per il soprano russo in occasione del centenario dalla nascita del compositore brasiliano che ricorre quest'anno. Info: www.tcbo.it. (ANSA).