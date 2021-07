La danza di Roberto Bolle apre il Musart Festival

FIRENZE, 05 LUG - Sarà il galà di danza 'Roberto Bolle and Friends' ad aprire, sabato 17 luglio, il Musart Festival di Firenze, rassegna che coniuga musica, danza ma anche visite gratuite ai luoghi d'arte. L'iniziativa è in programma fino al 27 luglio in piazza della Santissima Annunziata e ospiterà artisti come Edoardo Bennato insieme all'Orchestra della Toscana, Stefano Bollani, Luka Šulić, Fiorella Mannoia, Niccolò Fabi e Vinicio Capossela con lo spettacolo 'La bestiale comedia' ispirato a Dante. A chiudere la rassegna sarà il pianista Enrico Pieranunzi con il consueto concerto all'alba. In programma anche concerti pomeridiani in chiostri storici; sul palco, tra gli altri, Paolo Benvegnù, Ginevra Di Marco, Serena Altavilla, Marco Parente, Tiziano Barbieri e Mimmo Turone, Angelo Trabace, Pietro Cantarelli, Vincenzo Vasi. Prima degli spettacoli si potranno visitare gratuitamente giardini, luoghi di culto e palazzi monumentali adiacenti alla piazza: i due cortili dell'Istituto degli Innocenti, l'affaccio alla Chiesa di Santa Maria degli Innocenti, la Chiesa di San Francesco Poverino, la Basilica di Santissima Annunziata, la mensa della Caritas di San Francesco. "Il Festival Musart - ha commentato l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi - si conferma tappa imprescindibile dell'Estate Fiorentina: dopo il forzato stop del 2020 quest'anno il progetto torna ad animare e a valorizzare con eventi di primo piano nel panorama culturale una delle piazze più significative della città". "Musart - ha detto il presidente dell'istituto degli Innocenti Maria Grazia Giuffrida - è capace di coniugare la dimensione della cultura con quella della socialità, che ha bisogno di attenzioni speciali dopo tanti mesi complicati dovuti alla pandemia". (ANSA).