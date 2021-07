Incassi, secondo week end in testa per A Quiet Place

ROMA, 05 LUG - Secondo week end di fila in testa al botteghino italiano per l'horror Sci-fi A Quiet Place II di John Krasinski con Emily Blunt che, seppur in calo del 45%, guadagna 182 mila euro (l'incasso complessivo è di 644 mila euro) con una media di 531 euro su 343 sale. Il resto del podio è occupato dai "debuttanti" Peter Rabbit 2 - Un birbante in fuga (che incassa 143 mila con una media di 448 euro su 321 schermi) e l'action movie Io sono nessuno (123 mila con una media di 527 su 234). Tra le novità della top ten anche Songbird, ottavo con 39 mila euro, e La terra dei figli, nono con 37 mila. Complessivamente il box office ha raggiunto 1.129.381 euro per 166.467 presenze in lieve salita (6%) sul week end scorso e in aumento del 442% rispetto allo stesso periodo del 2020. (ANSA).