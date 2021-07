Dai Velvet a Bac Nord, i fuori concorso di Cannes

ROMA, 04 LUG - Tre film francesi, due americani, un israeliano, un coreano e un ungherese. Questo il parterre di nazionalità degli otto film fuori concorso al Festival di Cannes 2021. Con temi che vanno dal disaster movie alla Shoah, prima in fumetti e poi nella Kiev del 1941, fino alla musica dei Velvet Underground. Intanto Todd Haynes che si misura questa volta con un mito del rock come THE VELVET UNDERGROUND, gruppo statunitense formatosi nel 1964 e attivo fino al 1973. Una delle band rock più innovativa e influente dell'intera storia del rock. WHERE IS ANNE FRANK? film d'animazione del regista israeliano Ari Folman (WALTZ WITH BASHIR) è invece dedicato ad Anna Frank. Ha come protagonista Kitty, l'amica immaginaria convinta che Anne sia ancora viva e viaggia così per l'Europa nella speranza di trovarla. LA RAGAZZA DI STILLWATER di Tom McCarthy racconta di un operaio (Matt Damon) dell'industria petrolifera che parte dall'Oklahoma alla volta di Marsiglia per visitare la figlia, in carcere per un delitto che sostiene di non aver commesso. BABI YAR.CONTEXT di Sergei Loznitsa è interamente basato su filmati d'archivio che portarono al massacro di 33771 ebrei nella Kiev occupata dai tedeschi nel settembre 1941. EMERGENCY DECLARATION di Han Jae-Rimm è film d'azione catastrofico sudcoreano diretto da Han Jae-rim. Tutto è basato su un vero disastro aereo in cui fu chiesta la massima allerta e un atterraggio incondizionato. DE SON VIVANT di Emmanuelle Bercot racconta un dramma. Quello di un uomo condannato troppo giovane dalla malattia (Benoît Magimel), la sofferenza di sua madre (Chaterine Deneuve) di fronte all'inaccettabile e, infine, la dedizione di un medico e di un'infermiera. In un film, un anno con la malattia, per capire cosa significa morire troppo giovani. ALINE, THE VOICE OF LOVE, di e con Valerie Lemercier, racconta la carriera di Céline Dion. A interpretare l'artista canadese la stessa Lemercier, anche lei cantante oltre che regista e attrice. BAC NORD di Cédric Jimenez, infine, ci porta a Marsiglia nel 2012, epoca in cui i quartieri a nord della città detenevano un pessimo record: quello dell'area con il più alto tasso di criminalità in Francia. (ANSA).