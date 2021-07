S: Cecilia: Stravinsky's love, anteprima di musica e danza

ROMA, 04 LUG - Tornano i concerti nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica per la stagione estiva dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il primo appuntamento, in anteprima a Roma il 6 luglio alle 21, è l' evento di musica e balletto 'Stravinsky's love', omaggio a 50 anni dalla morte del compositore, incentrato sul suo intenso rapporto d'amore con la danza. Lo spettacolo è a cura di Daniele Cipriani con la consulenza musicale di Gastón Fournier-Facio e la produzione è realizzata con la Fondazione Carlo Felice di Genova per il Nervi Music Ballet Festival 2021 - dove l' 8 luglio si terrà la prima assoluta - con il patrocinio della Fondazione Igor Stravinsky di Ginevra. Sul palco un cast internazionale di musicisti: Beatrice Rana e Massimo Spada al pianoforte e la violinista olandese Simone Lamsma. Per i balletti Apollo e Uccello di Fuoco si ascolteranno le incisioni storiche dirette dallo stesso Stravinsky. Nei panni del compositore, Vladimir Derevianko (già primo ballerino del Bolshoi di Mosca) che rievocherà ricordi e aneddoti, molti dei quali legati al periodo dei Ballets Russes in cui si ritrovano personaggi come Picasso e Diaghilev, Nijinsky e Balanchine. Inoltre, suonerà alcuni passaggi al pianoforte, eseguirà alcuni passi di danza e introdurrà i brani della serata. La sceneggiatura, firmata da Vittorio Sabadin, si basa su scritti del compositore. Nel corso della serata sarà presentato un nuovo balletto firmato da John Neumeier su Divertimento, brano per violino e pianoforte tratto da Le baiser de la fée, il balletto composto da Stravinsky in omaggio a Čajkovskij dal titolo Peter and Igor, creato per Jacopo Bellussi e Alessandro Frola dello Hamburg Ballet che lo interpreteranno a Roma pochi giorni dopo la prima mondiale del 27 giugno ad Amburgo. Nel cast anche il bailaor spagnolo Sergio Bernal (già Ballet Nacional de España)m, Ashley Bouder (New York City Ballet, compagnia che vanta un legame storico con Stravinsky), Davide Dato (Opera di Vienna), il duo Simone Repele/Sasha Riva (già Ballet du Grande Théâtre de Genève). I costumi sono a cura di Anna Biagiotti. (ANSA).