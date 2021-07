A Cannes arrivano tante star, si riparte davvero

ROMA, 03 LUG - Il termometro di un festival che aspira ad essere 'the place to be', oltre che il più importante al mondo (su questo giocando in casa con la 'sforna' Oscar Mostra del cinema di Venezia patriotticamente dubitiamo) sono le star, inutile girarci intorno o ragionare su quarantene, tamponi, problematiche legate all'emergenza coronavirus. Ora invece Cannes c'è: dal 6 al 17 luglio, festival XXL con decine e decine di film e nuove sezioni. Ma non solo: si attende il ritorno delle star, quelle che giocano in casa, ma anche straniere, vedremo se i nomi annunciati arriveranno tutti, considerando qualche difficoltà dagli Usa . La temperatura alta del festival intanto ha un segnale: il galà amfAR che pure è annunciato in forma più intima, è in programma venerdì 16 luglio con Alicia Keys protagonista e tanti ospiti. La lista delle celebrities si apre con il presidente della giuria SPIKE LEE e la Palma d'oro alla carriera JODIE FOSTER. In giuria nomi da copertina come MELANIE LAURENT, MAGGIE GYLLENHAAL E TAHAR RAHIM (l'attore francese di origine algerina, lanciato dal Profeta di Audiard, è con la sua ipnotica interpretazione di The Serpent tra gli interpreti top dell'anno). Fuochi d'artificio all'apertura con ADAM DRIVER E MARION COTILLARD per Annette di Leos Carax, mentre LEA SEYDOUX fa il poker, quattro film di cui tre in concorso. Il cast da urlo è quello di Anderson: ci sono TILDA SWINTON, BILL MURRAY, TIMOTHÉE CHALAMET, FRANCES MCDORMAND, OWEN WILSON, BENICIO DEL TORO, SAOIRSE RONAN, ELISABETH MOSS e molti altri. Ci sono anche CATHERINE DENEUVE, MATT DAMON e MELANIE THIERRY, e con due film in concorso CHARLOTTE RAMPLING. VINCENT LINDON accompagna Titane, il film di Julia Ducournau in concorso. MARINA FOIS e VALERIA BRUNI TEDESCHI sono attese per La Fracture di Catherine Corsini (in concorso) ll 10 luglio arriva la famiglia PENN con SEAN e la figlia attrice DYLAN PENN del suo film Flag Day. Tra gli italiani MORETTI e il suo cast con RICCARDO SCAMARCIO, MARGHERITA BUY, ALBA ROHRWACHER tra i tanti. Il 15 e il 16 sono i giorni di MARCO BELLOCCHIO, anche lui con famiglia al seguito, che è poi protagonista del film evento speciale Cannes Première Marx può attendere. (ANSA).