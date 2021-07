Una targa sulla tangenziale, Roma ricorda Fantozzi

ROMA, 03 LUG - Una targa su tratto di tangenziale romano dove il ragionier Fantozzi tentava, fallendo, di prendere al volo il bus per andare in ufficio. Una location celebre che il Campidoglio ha voluto scegliere per celebrare il mitico personaggio interpretato da Paolo Villaggio a 50 anni dalla pubblicazione del romanzo Fantozzi. La presentazione è stata fatta oggi in Campidoglio, nell'anniversario della scomparsa del noto attore avvenuta nel 2017. Presenti la famiglia di Paolo Villaggio, la Sindaca di Roma Virginia Raggi, Massimo Mescia di Volume Entertainment, Ivan Tamburrini del Socio Aci, il regista e critico cinematografico Mario Sesti, Gianluca Giannelli direttore di Alice nella Città. "Roma vuole rendere omaggio ancora una volta al maestro Paolo Villaggio in uno dei film che lo ha consacrato per sempre al suo pubblico. A quattro anni dalla sua scomparsa e a 50 anni dalla pubblicazione del romanzo, il personaggio Fantozzi ha raccontato meglio di chiunque altro una società in cambiamento e ha ideato un modo innovativo di fare cinema", ha dichiarato la Sindaca di Roma Virginia Raggi. Inoltre in occasione del quarto anniversario della scomparsa di Paolo Villaggio, Volume Entertainment e il Socio Aci presentano questa sera l'iniziativa "Maratona Fantozzi", la proiezione no stop dei film della mitica saga fantozziana dalla prima pellicola del 1971 fino al docufilm "La voce di Fantozzi" diretto da Mario Sesti. A Roma la Maratona si terrà al Cinema Adriano, con il sostegno di Mediaset RTI e Titanus, a partire dalle ore 23 introdotta da una presentazione con ospiti speciali. (ANSA).