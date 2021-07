S. Cecilia: trionfo in Germania per Pappano e orchestra

ROMA, 03 LUG - Trionfo per l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e per il suo Direttore Musicale Antonio Pappano a Ingolstadt, cittadina vicino a Monaco di Baviera, per il concerto con Lisa Batiashvili nell'ambito dell'Audi Sommerkonzerte Festival di cui la grande violinista è anche Direttrice Artistica. Il festival, giunto alla trentesima edizione, ospita ogni anno le migliori orchestre e i più grandi solisti da tutto il mondo per una rassegna che conta un pubblico numerosissimo, soprattutto per i concerti all'aperto nel Klenzepark che può contenere fino a 15.000 persone ma che in questa occasione, a causa delle restrizioni anti-Covid, è stato aperto a un numero più contenuto di spettatori. Ieri, mille persone sul prato, con tutto l'occorrente per il pic-nic - nella migliore tradizione tedesca per i concerti estivi all'aperto - hanno accolto con lunghi applausi il primo concerto all'estero dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia dopo un anno e mezzo dall'ultimo tour fuori dall'Italia. Pappano ha diretto l'Ouverture dal Guillaume Tell di Rossini, il Concerto per violino di Sibelius con Lisa Batiashvili al violino, e la Sinfonia n.7 di Beethoven. A fine concerto due bis tutti italiani: la Siciliana, dalle Antiche arie e danze di Respighi, e il Galop, dalla Danza delle ore di Ponchielli. (ANSA).