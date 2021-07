Salmo e Bob Sinclair per concerto sull'acqua a Olbia

OLBIA, 02 LUG - Il 25 luglio torna a Olbia il Water World Music Festival, il concerto sul palco galleggiante, in mezzo al mare di Cala dei Sardi. Nelle acque cristalline del Golfo di Cugnana si esibiranno per la prima volta sullo stesso palco Salmo, ideatore e protagonista dell'evento, e Coez, in un main set aperto nel pomeriggio dal dj set di Mamacita e impreziosito dall'esibizione di Bob Sinclair. Il festival, organizzato da LBNSK360 e Vivo Concerti, in stretta collaborazione con il Title Partner Mini e Red Carpet, e di cui glo™ è main partner e Radio 105 Radio partner ufficiale, si svolgerà al largo della Marina di Cala dei Sardi su un palco galleggiante di 640 metri quadrati. Il pubblico potrà assistere al concerto a bordo di circa 200 imbarcazioni che si posizioneranno intorno al palco seguendo un piano di ormeggio prestabilito, formando una vera e propria arena da festival in mare. La sicurezza sarà garantita dal distanziamento sociale in acqua e a bordo delle barche: l'accesso all'evento sarà consentito a un numero limitato di partecipanti, unicamente a bordo di imbarcazioni autorizzate dall'organizzazione e la corretta disposizione delle persone sui mezzi nautici sarà stabilita durante la fase di prenotazione, con il monitoraggio costante delle autorità competenti. (ANSA).