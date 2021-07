Musica: Dan Ettinger debutta a Ravello con il San Carlo

NAPOLI, 02 LUG - Il San Carlo a Ravello: 4 luglio (ore 20) appuntamento con l'Orchestra del Massimo napoletano, guidata dal maestro israeliano Dan Ettinger prossimo direttore musicale del teatro al suo debutto al festival. Sul palco del Belvedere di Villa Rufolo in programma l'Ouverture Egmont e la Sinfonia n.3 "Eroica" di Beethoven. Dan Ettinger, direttore di nuova generazione, è alla guida della Stuttgart Philarmonie, della New Israeli Opera di Tel-Aviv nonché della Tokyo Philharmonic Orchestra. È ospite abituale al Teatro dell'Opera di Monaco di Baviera, del Metropolitan di New York e della Royal Opera House Covent Garden di Londra. La prima volta alla guida del San Carlo risale allo scorso aprile in un concerto a sala vuota trasmesso in streaming mentre l'ultima esibizione è di qualche giorno fa in piazza Plebiscito nella Carmen che ha riscosso un grande successo culminato con l'annuncio a sorpresa della nomina, dal 2023, a direttore musicale. "Si è creata subito una straordinaria sintonia, è come scattato un clic. - ha confermato il maestro all'indomani del concerto napoletano- Mi sono sentito un privilegiato. Posso dire di aver trovato un clima magnifico dall'orchestra ai bambini del coro, allo staff''. (ANSA).