Morricone, a un anno dalla morte esce la 'Complete collection'

ROMA, 02 LUG - A un anno dalla scomparsa di Ennio Morricone, tra le iniziative organizzate per celebrare il maestro, esce in edicola dal 2 luglio "Complete Collection", una raccolta in 15 volumi con il meglio della sua immensa produzione, per riscoprire l'eredità artistica di uno dei più importanti e prolifici compositori della storia. Il meglio della carriera di Ennio Morricone: dal cinema alla televisione, dalla musica contemporanea agli arrangiamenti d'orchestra, fino ai brani originali scritti per grandi interpreti, con contenuti inediti. Nei libretti che accompagnano ogni cd si ripercorrono, attraversi testi e immagini, le tappe della vita e della musica di Morricone, dando spazio anche alle interviste, ad analisi e approfondimenti. "Complete Collection" è una selezione di temi che trae origine dal cofanetto pubblicato nel 2008, "Ennio Morricone The complete Edition", curata e scelta dallo stesso artista e arricchita ora di altri brani tra cui quelli per "Hateful Eight" e "Baarìa". A dare il via alla collana (pubblicata in formato digipack, in edicola a cadenza settimanale) è "Music for Cinema volume 1": 17 temi per film composti tra il 1964 e il 1965, partendo da "Per un pugno di dollari". Gli altri temi contenuti nel primo cd sono: "Canzone" (dal film I basilischi), "Il successo" (dal Il successo), "E la donna creò l'uomo" (dal film omonimo), "Exultate deo" (dal El Greco), "Amanti d'oltretomba" (dal film omonimo), "Le meno importanti" (dal Idoli controluce), "I pugni in tasca" (dal film omonimo), "Una pistola per Ringo" (dal film omonimo), "Agente 505: missione compiuta" (da La trappola scatta a Beirut), "Menage all'italiana" (dal film omonimo), "Slalom" (dal film omonimo), "S. Francesco parla agli uccelli" (da Uccellacci e uccellini), "La pace torna a Mimbres" (da Il ritorno di Ringo), "Svegliati e uccidi" (dal film omonimo), "La resa dei conti" (da Per qualche dollaro in più). (ANSA).