Musica: Gustav Mahler in residenza estiva al Verdi Pordenone

PORDENONE, 02 LUG - Con 116 musicisti di 20 diverse nazionalità tutti di età tra i 18 e i 27 anni, torna al Teatro Verdi di Pordenone per il sesto anno consecutivo una tra le più celebrate orchestre giovanili del mondo: la Gustav Mahler Jugendorchester, che seleziona e raggruppa i migliori giovani musicisti europei, sarà in residenza estiva a Pordenone dal 6 al 18 agosto con il sostegno della Regione, di PromoTurismo FVG e la collaborazione del Comune di Pordenone. Il Verdi ospiterà le prove del Summer Tour 2021 della GMJO - tournée internazionale che toccherà le città di Bolzano, Salisburgo, Weimar, Amburgo e Dresda per concludersi a settembre sul palco del teatro pordenonese- e condivide con l'Orchestra il ruolo di main partner residenziale: una collaborazione che pone Pordenone alla pari di grandi capitali musicali europee della musica. La presenza della GMJO riserverà al pubblico regionale quattro esclusivi concerti: due in "trasferta" nel mese di agosto - il 13 e 14 agosto, rispettivamente a Villa Manin e al Teatro Verdi di Gorizia - e due sul palco del Verdi (2 e 4 settembre). Previsti, come di consueto, anche alcuni momenti musicali che animeranno il centro storico di Pordenone nella serata del 12 agosto. Per i concerti di Villa Manin e di Gorizia - ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria - l'Orchestra sarà diretti dal maestro Tobias Woegerer su musiche di Mozart, Dvorak e Schubert, mentre per entrambi i concerti pordenonesi la guida è affidata al maestro Manfred Honeck - a capo della Pittsburgh Symphony Orchestra e artista dell'anno degli International Classical MusicAwards - con il programma musicale del Summer Tour interamente dedicato a Richard Wagner. (ANSA).