Lucia Ronchetti, il suo Inferno da Francoforte a Spoleto

ROMA, 02 LUG - Un'italiana a Francoforte, a musicare la Divina commedia nel pieno delle celebrazioni per i 700 anni dalla scomparsa di Dante. Potrebbe sembrare quasi scontato e invece, sorride Lucia Ronchetti, l'idea a Bernd Loebe, sovrintendente "illuminato" dell'Oper Frankfurt, "è venuta dopo aver visto il mio sito internet: quasi un girone dantesco", ride. E ovviamente dopo aver assistito ai numerosi successi degli ultimi anni di quella che è tra i compositori italiani più eseguiti all'estero (dalla Mise en abyme alla Semperoper Dresden a Rivale e Pinocchio's Abenteuer alla Staatsoper Unter den Linden di Berlino) e che a settembre sarà anche la prima donna a dirigere la Biennale Musica di Venezia, con il 65/o Festival Internazionale di Musica Contemporanea (17-26/9). Il suo "Inferno" dalla Divina Commedia, di cui firma musiche e libretto con epilogo di Tiziano Scarpa, ha debuttato in prima mondiale il 27 giugno al Bockenheimer Depot di Francoforte, diretto da Tito Ceccherini con la regia di Marcus Lobbes e commissionato da Oper e Schauspiel Frankfurt. Dieci repliche, fino al 9 luglio, in forma semi-scenica causa Covid, già sold out prima del debutto e vero trionfo di pubblico e critica. Dalle ristrettezze della pandemia è nata anche un'idea fruttuosa: creare una seconda opera, "Inferno opera-film", in cui i registi Kay Voges e Marcus Lobbes mescolano le immagini inizialmente realizzate per essere proiettate durante la rappresentazione dal vivo, i versi danteschi, la musica evocativa di Ronchetti, sequenze dalle prove e frammenti del film muto Inferno di Francesco Bertolini, Adolfo Padovan e Giuseppe De Liguoro del 1911. Un viaggio negli inferi che celebra Dante in modo inedito e che sarà presentato contemporaneamente l'11/7 al Bockenheimer Depot e al Festival dei due Mondi di Spoleto. "La mia Biennale? La voglio godibile per il pubblico - dice - con un programma che sia un piacere ascoltare". (ANSA).