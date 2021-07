Ludovico Einaudi Summer Tour

ROMA, 02 LUG - Ludovico Einaudi riporta la sua musica in cammino nella natura e invita il pubblico a camminare insieme a lui. Il Summer Tour con una serie di concerti immersi nello scenario emozionante di parchi nazionali, riserve naturali, calette, valli, laghi e altipiani incontaminati, raggiungibili solo a piedi, all'alba, al tramonto, sotto cieli stellati, vede già sold out le date del 24 luglio a Tarvisio, del 27 luglio a Sogliano al Rubicone e 9 agosto a Gravina in Puglia. E si si aggiungono le ultime due date: il 26 luglio a Galzignano Terme (Pd), all' Anfiteatro del Venda, ore 21:00 e il 12 agosto a Martina Franca (Ta), alla Riserva Naturale regionale/ Bosco della Pianelle / Estensioni - Eco Music festival, alle ore 20:30. Con Ludovico Einaudi suonano Federico Mecozzi al violino e alla viola e Redi Hasa al violoncello. 'Seven Days Walking' di Ludovico Einaudi ha camminato molto, dalle passeggiate invernali tra le montagne in cui il disco è nato ai tour intorno al mondo del 2019, fino alle geografie umane dei film premi oscar Nomadland e The Father. I biglietti saranno disponibili sui principali circuiti di prevendita. Per informazioni: ludovicoeinaudi.com ponderosa.it (ANSA).