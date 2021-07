Samuele Bersani torna in radio e live

ROMA, 02 LUG - Samuele Bersani torna in radio il 2 luglio con 'Mezza Bugia', il nuovo singolo estratto dall'album 'Cinema Samuele' (Sony Music). E dal 3 luglio ritorna anche live con una serie di date speciali nei più importanti Festival d'Italia. "Tu mi hai detto una mezza bugia / Per non farmi del tutto paura / Ma ho saputo l'altra metà / Ed è stata a quel punto più dura": si apre così il testo scritto dallo stesso artista. Chitarra crunch e ritmo incalzante, tra favole e storie condominiali, i sentimenti più universali dell'incomunicabilità si trovano in 'Mezza Bugia'. Una battaglia di parole su un incedere dylaniano e un ritornello di grande eleganza, segnano questo brano dalle alchimie di musica e parole indissolubili, dove la voce di Samuele corre veloce, con fermezza e una punta di cinismo, e canta la rabbia e il risentimento per le menzogne quotidiane, perchè "a far pace col proprio orgoglio...che fatica si fa". Così la "mezza bugia" che vizia spesso i rapporti di coppia, conferma l'eccezionale abilità di Bersani nel sintetizzare profonde riflessioni in una manciata di parole - che si fanno anche metafora politica nell'eloquente parallelismo governativo 'Non esiste una maggioranza alternativa alla tua'. Accompagnato dalla sua band in una formazione di 5 musicisti (Tony Pujia e Silvio Masanotti alle chitarre, Stefano Cenci alle tastiere, Davide Beatino al basso, Marco Rovinelli alla batteria), Bersani ridisegnerà nuove traiettorie dei suoi brani e darà un piccolo assaggio in una versione completamente nuova, di alcune "sale" di "Cinema Samuele", suo ultimo apprezzatissimo disco, nel suo "Tour Estemporaneo" che partirà il 3 luglio da Cogne con Musica Stelle per arrivare il 31 agosto a Piazza Duomo, a Prato, in una serie di prime date annunciate della tournée estiva, organizzata e prodotta da Friends & Partners. Tutte le info su date in aggiornamento e biglietti su www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it. (ANSA).